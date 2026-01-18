Lecce, Ramadani dopo l'intervallo: "Dobbiamo essere più calmi quando prendiamo palla"
Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro il Milan.
Mi spieghi la linea a 5 in fase di non possesso e la calma che chiedevate?
"Quando prendiamo palla dobbiamo essere più calmi per fare respirare la squadra: questo chiedevamo io e Coulibaly".
