Tare fiducioso per Maignan, Gasperini pazzo di Malen, Lang e Lucca via: le top news delle 22

La Roma di Gian Piero Gasperini manda un segnale forte vincendo 2-0 a Torino e trovando nuove certezze offensive. Al centro del racconto c’è Donyell Malen, esaltato dalle parole del tecnico: "Quando è così, è un giocatore di questo livello. Si alza tutta la capacità offensiva e i numeri diventano altri". Gasperini sottolinea in particolare l’intesa con Paulo Dybala: "Hanno un linguaggio tecnico molto importante". E sul ruolo è netto: "Nel mio ideale spero possa fare il centravanti a lungo… Lui è da sfruttare dentro l’area".

Intanto si muove il mercato del Napoli, almeno in uscita Il club azzurro è vicino a definire le partenze in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang, passaggi chiave per liberare spazio e risorse. Per Lucca c’è un’intesa di massima con il Nottingham Forest, mentre resta sullo sfondo l’interesse del Pisa. Lang, invece, è sempre più vicino al Galatasaray.

Sul fronte rinnovi, prima di Milan-Lecce (0-0 dopo un tempo) ha parlato Igli Tare del futuro di Mike Maignan: "Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui". E chiude con fiducia: "Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".