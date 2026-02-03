Com'è cambiata la Cremonese dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Non troppi colpi, ma mirati. La Cremonese conferma il proprio progetto tattico, e anche le proprie ambizioni, alla chiusura del calciomercato invernale. I grigiorossi, protagonisti di un buon avvio di campionato ma ancora non sicuri della salvezza, hanno puntellato la rosa a disposizione di Davide Nicola con acquisti in settore chiave.

Il calcio italiano perde tutta la fantasia di Franco Vazquez, e questo è un peccato. Il Mudo, comunque, non era riuscito a difendere il posto da titolare dopo il ritorno in Serie A. L’innesto principale dei lombardi è anche l’ultimo in ordine cronologico, quel Sebastiano Luperto che ritrova Nicola e si candida a essere titolarissimo. Doppio rinforzo in mezzo con Thorsby e Maleh, in attacco ecco i centimetri di Milan Djuric, che insidia Bonazzoli per una coppia tutta a base di esperienza con Vardy.

ACQUISTI

Sebastiano Luperto (D) (Cagliari) DEF

Cristian Bagordo (C) (Empoli) PRE

Morten Thorsby (C) (Genoa) DEF

Youssef Maleh (C) (Lecce) PRE

Milan Djuric (A) (Parma) DEF

CESSIONI

Alessio Raballo (A) (Torino) FP

Andrea Zilio (D) (Cittadella) PRE

Dennis Johnsen (A) (Palermo) DEF

Lorenzo Moretti (D) (Union Brescia) PRE

Gianluca Saro (P) (Cittadella) PRE

Franco Vázquez (C) (Belgrano) DEF

Dachi Lordkipanidze (C) (Carrarese) PRE

Jeremy Sarmiento (A) (Brighton) FP

Mattia Valoti (C) (Spezia) DEF

Manuel De Luca (A) (Modena) PRE

Leonardo Sernicola (D) (Spezia) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELLA CREMONESE DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, LUPERTO; Zerbin/Barbieri, THORSBY, Grassi, Vandeputte, Pezzella; DJURIC/Bonazzoli, Vardy.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 della Cremonese nel pagellone di TMW è più che positivo: 6,5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A