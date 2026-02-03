Com'è cambiata la Cremonese dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Non troppi colpi, ma mirati. La Cremonese conferma il proprio progetto tattico, e anche le proprie ambizioni, alla chiusura del calciomercato invernale. I grigiorossi, protagonisti di un buon avvio di campionato ma ancora non sicuri della salvezza, hanno puntellato la rosa a disposizione di Davide Nicola con acquisti in settore chiave.
Il calcio italiano perde tutta la fantasia di Franco Vazquez, e questo è un peccato. Il Mudo, comunque, non era riuscito a difendere il posto da titolare dopo il ritorno in Serie A. L’innesto principale dei lombardi è anche l’ultimo in ordine cronologico, quel Sebastiano Luperto che ritrova Nicola e si candida a essere titolarissimo. Doppio rinforzo in mezzo con Thorsby e Maleh, in attacco ecco i centimetri di Milan Djuric, che insidia Bonazzoli per una coppia tutta a base di esperienza con Vardy.
ACQUISTI
Sebastiano Luperto (D) (Cagliari) DEF
Cristian Bagordo (C) (Empoli) PRE
Morten Thorsby (C) (Genoa) DEF
Youssef Maleh (C) (Lecce) PRE
Milan Djuric (A) (Parma) DEF
CESSIONI
Alessio Raballo (A) (Torino) FP
Andrea Zilio (D) (Cittadella) PRE
Dennis Johnsen (A) (Palermo) DEF
Lorenzo Moretti (D) (Union Brescia) PRE
Gianluca Saro (P) (Cittadella) PRE
Franco Vázquez (C) (Belgrano) DEF
Dachi Lordkipanidze (C) (Carrarese) PRE
Jeremy Sarmiento (A) (Brighton) FP
Mattia Valoti (C) (Spezia) DEF
Manuel De Luca (A) (Modena) PRE
Leonardo Sernicola (D) (Spezia) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELLA CREMONESE DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, LUPERTO; Zerbin/Barbieri, THORSBY, Grassi, Vandeputte, Pezzella; DJURIC/Bonazzoli, Vardy.
