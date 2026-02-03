Com'è cambiata la Roma dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Se Gian Piero Gasperini sia soddisfatto o meno, è un grande interrogativo. Il tecnico della Roma, comunque, si porta a casa una sessione di mercato invernale, conclusa ufficialmente nella giornata di ieri, che gli mette a disposizione varie armi in più nel settore avanzato, quello a lui più caro.

È partito Leon Bailey, la grande delusione della stagione. Sono rimasti, invece, Dovbyk e Ferguson. Ma hanno più concorrenza: Donyell Malen ha già impressionato, a Robinio Vaz servirà tempo ma le doti ci sono. Salutato Bove, che può giocare in Inghilterra ma non in Italia, è andato a Genova Tommaso Baldanzi: Zaragoza è un nome sotto traccia, ma può sorprendere.

ACQUISTI

Bryan Zaragoza (A) (Bayern München) PRE

Lorenzo Venturino (A) (Genoa) PRE

Donyell Malen (A) (Aston Villa) PRE

Robinio Vaz (A) (Olympique de Marseille) DEF

CESSIONI

Buba Sangaré (D) (Elche) PRE

Tommaso Baldanzi (A) (Genoa) PRE

Edoardo Bove (C) (Watford) SVI

Leon Bailey (A) (Aston Villa) FP

Alessandro Romano (C) (Spezia) PRE

Filippo Reale (D) (Avellino) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DELLA ROMA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; MALEN

