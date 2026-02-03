Com'è cambiata la Roma dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Se Gian Piero Gasperini sia soddisfatto o meno, è un grande interrogativo. Il tecnico della Roma, comunque, si porta a casa una sessione di mercato invernale, conclusa ufficialmente nella giornata di ieri, che gli mette a disposizione varie armi in più nel settore avanzato, quello a lui più caro.
È partito Leon Bailey, la grande delusione della stagione. Sono rimasti, invece, Dovbyk e Ferguson. Ma hanno più concorrenza: Donyell Malen ha già impressionato, a Robinio Vaz servirà tempo ma le doti ci sono. Salutato Bove, che può giocare in Inghilterra ma non in Italia, è andato a Genova Tommaso Baldanzi: Zaragoza è un nome sotto traccia, ma può sorprendere.
ACQUISTI
Bryan Zaragoza (A) (Bayern München) PRE
Lorenzo Venturino (A) (Genoa) PRE
Donyell Malen (A) (Aston Villa) PRE
Robinio Vaz (A) (Olympique de Marseille) DEF
CESSIONI
Buba Sangaré (D) (Elche) PRE
Tommaso Baldanzi (A) (Genoa) PRE
Edoardo Bove (C) (Watford) SVI
Leon Bailey (A) (Aston Villa) FP
Alessandro Romano (C) (Spezia) PRE
Filippo Reale (D) (Avellino) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELLA ROMA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; MALEN
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 della Roma nel pagellone di TMW è il più alto di tutti: 7. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.