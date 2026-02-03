Com'è cambiato il Genoa dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali

Estate non ti conosco. Nella sessione invernale di calciomercato, appena conclusa, il Genoa ha salutato quasi tutti gli acquisti della bella stagione, a partire da Stanciu che avrebbe dovuto essere uno dei simboli dell’era Dan Sucu e invece è partito da svincolato.

La principale novità riguarda il portiere: dopo aver sondato profili di alto livello, in Italia e all’estero, i rossoblù hanno virato su Justin Bijlow, strappato a prezzo di saldo al Feyenoord. C’è tanta curiosità per Amorim, uno degli ultimi affari, come pure per l’impiego di Tommaso Baldanzi: il feeling con De Rossi è altissimo e l’ex Roma è da considerare un titolare fisso. Viste le sue qualità, non è da escludere che possa rientrare nel pacchetto degli attaccanti, se l’ex Alverca si dovesse imporre in mediana.

ACQUISTI

Chec Bebel Doumbia (C) (Team Altamura) DEF

Kevin Meola (C) (Ancona) DEF

Christos Papadopoulos (C) (Atalanta) FP

Amorim (C) (Alverca) DEF

Tommaso Baldanzi (A) (Roma) PRE

Nils Zätterström (D) (Sheffield United) PRE

Justin Bijlow (P) (Feyenoord Rotterdam) DEF

CESSIONI

Chec Bebel Doumbia (C) (Team Altamura) PRE

Morten Thorsby (C) (Cremonese) DEF

Mattia Mendolia (C) (Hellas Verona) PRE

Albert Gronbaek (C) (Stade rennais) FP

Christos Papadopoulos (C) (Levadiakos) DEF

Seydou Fini (A) (Frosinone) PRE

Lorenzo Venturino (A) (Roma) PRE

Edoardo Meconi (D) (Pergolettese) PRE

Tommaso Pittino (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE

Nicolae Stanciu (C) SVI

David Ankeye (A) (Krasava ENY) PRE

Franz Stolz (P) (Grazer) PRE

Valentín Carboni (C) (Inter) FP

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL GENOA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): BIJLOW; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, BALDANZI, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Genoa nel pagellone di TMW è sufficiente: 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A