Com'è cambiato il Genoa dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Estate non ti conosco. Nella sessione invernale di calciomercato, appena conclusa, il Genoa ha salutato quasi tutti gli acquisti della bella stagione, a partire da Stanciu che avrebbe dovuto essere uno dei simboli dell’era Dan Sucu e invece è partito da svincolato.
La principale novità riguarda il portiere: dopo aver sondato profili di alto livello, in Italia e all’estero, i rossoblù hanno virato su Justin Bijlow, strappato a prezzo di saldo al Feyenoord. C’è tanta curiosità per Amorim, uno degli ultimi affari, come pure per l’impiego di Tommaso Baldanzi: il feeling con De Rossi è altissimo e l’ex Roma è da considerare un titolare fisso. Viste le sue qualità, non è da escludere che possa rientrare nel pacchetto degli attaccanti, se l’ex Alverca si dovesse imporre in mediana.
ACQUISTI
Chec Bebel Doumbia (C) (Team Altamura) DEF
Kevin Meola (C) (Ancona) DEF
Christos Papadopoulos (C) (Atalanta) FP
Amorim (C) (Alverca) DEF
Tommaso Baldanzi (A) (Roma) PRE
Nils Zätterström (D) (Sheffield United) PRE
Justin Bijlow (P) (Feyenoord Rotterdam) DEF
CESSIONI
Chec Bebel Doumbia (C) (Team Altamura) PRE
Morten Thorsby (C) (Cremonese) DEF
Mattia Mendolia (C) (Hellas Verona) PRE
Albert Gronbaek (C) (Stade rennais) FP
Christos Papadopoulos (C) (Levadiakos) DEF
Seydou Fini (A) (Frosinone) PRE
Lorenzo Venturino (A) (Roma) PRE
Edoardo Meconi (D) (Pergolettese) PRE
Tommaso Pittino (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE
Nicolae Stanciu (C) SVI
David Ankeye (A) (Krasava ENY) PRE
Franz Stolz (P) (Grazer) PRE
Valentín Carboni (C) (Inter) FP
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DEL GENOA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): BIJLOW; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, BALDANZI, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Genoa nel pagellone di TMW è sufficiente: 6. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
