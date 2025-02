Commisso: "Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande Inter"

La Fiorentina supera 3-0 l'Inter nel recupero della sfida valida per la 14^ giornata di Serie A interrotta dopo 17 minuti per il malore a Bove lo scorso dicembre. Al Franchi, la formazione di Palladino con una prestazione super trova le reti della vittoria nella ripresa: al 60' Ranieri è bravo a sfruttare un calcio d'angolo in attacco, mentre al 68' è Kean a sfruttare l'assist di Dodo sul secondo palo con un colpo di testa. A un minuto dalla fine lo stesso attaccanti chiude i conti firmando la doppietta sfruttando l'errore di Dimarco. Niente aggancio in testa alla classifica per l'Inter, che resta a -3 dal Napoli, mentre la Fiorentina raggiunge la Lazio al quarto posto.

Arriva anche il commento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, attraverso i canali del club: "Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l'Inter. Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall'inizio alla fine

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (43' st Colpani); Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Caprini, Harder, Rubino. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (24' st Dimarco); Dumfries, Frattesi (37' st Asllani), Calhanoglu (24' st Barella), Mkhitaryan (24' st Arnautovic), C. Augusto (37' st Taremi); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15' st Ranieri, 23' st Kean, 44' st Kean

Ammoniti: Kean (F)