Como, Baturina senza paura: "Possiamo battere il Feyenoord. Sono tornato al massimo"

Martin Baturina, centrocampista del Como, ha parlato dall'Olanda in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Feyenoord in Champions, valida per la seconda giornata della League Phase: "Dalla gara mi aspetto di giocare un bel calcio tra due grandi squadre, che vedremo domani. Possiamo vincere con la mentalità che abbiamo".

Libertà tra lei e Nico Paz. Vale sempre o Fabregas vi dà più compiti?

"Penso che quasi a tutti piaccia giocare nel Como. Si vede dalle nostre partite. Mi sento bene in campo, con tanta libertà e alle volte non piace al mister, ma spero che potremo continuare a giocare bene. Con disciplina. Alle volte possiamo perderla, come contro il Frosinone".

Come si sente ora? In Nazionale ha avuto dei problemi fisici...

"Per 2-3 settimane è stato strano, sono stato malato, ho perso un po' di ritmo. Ora sono tornato al massimo, ho giocato contro la Roma 15 minuti. Questo è un grande stadio, ho giocato in semifinale di Nations League con la Nazionale, sono molto felice di stare qui".