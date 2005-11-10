Il gol del milanista a San Siro contro l'Inter: Brugge avanti con il rigore di Tresoldi al 30'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:30Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
13.10.2026 21:30Serie A
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Brugge in vantaggio contro l'Inter a San Siro alla mezz'ora. A bloccare il risultato è stato Nicolò Tresoldi, grande tifoso del Milan, su calcio di rigore, assegnato per un fallo di Calhanoglu su Forbs, che lascia comunque qualche dubbio. Ingenui i nerazzurri che hanno subito un contropiede dopo un calcio d'angolo battuto in attacco. 0-1 dunque al 30'.
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