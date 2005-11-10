Finalmente Lautaro: il Toro torna al gol dopo quasi un anno in Champions. 1-1 tra Inter e Brugge
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:44Serie A
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13.10.2026 21:44Serie A
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Pareggio dell'Inter contro il Brugge, con un grande gol di Lautaro Martinez al 44' del primo tempo. Azione splendida dei nerazzurri con Thuram che ha servito Dimarco, colpo di tacco dell'esterno mancino e gran giocata del Toro che ha preso posizione battendo poi Sommer con il destro. 1-1 a San Siro.
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