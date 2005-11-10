Solo 0-0 tra Frosinone e Torino dopo 45'. Padroni di casa in ansia per Raimondo, uscito ko
Tommaso Bonan
Termina 0-0 il primo tempo allo Stirpe tra Frosinone e Torino, due delle squadre più in forma del momento che si affrontano nel 10° turno di Serie A. Sotto l'aspetto delle occasioni si fa leggermente preferire la squadra di Alvini, mentre i granata chiudono in crescendo pur senza impensierire troppo Palmisani. L'ultima chance è a firma Calò, che impegna Perri su punizione dalla distanza.
L'episodio più rilevante però è legato ad un infortunio: al 29' Raimondo va ko in seguito ad un intervento in netto ritardo di Aboukhlal (giallo per il calciatore granata), con l'attaccante autore di 8 gol in campionato che è costretto a lasciare il campo dolorante. Al suo posto Birligea, autore per altro di una doppietta nell'ultima gara vinta contro il Lecce per 5-1. La prima frazione di gioco, ad ogni modo, scivola via sullo 0-0.