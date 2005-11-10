Cagliari, Idrissi torna in gruppo: sette rossoblù lavorano a parte
Daniel Uccellieri
Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari: prosegue il lavoro dei ragazzi di mister Pisacane nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali.
Senza i calciatori Joseph Liteta (Zambia), Paul Mendy (Senegal), Juan Rodríguez (Uruguay), Alessandro Romano (Italia), Alen Sherri (Albania) e Yukinari Sugawara (Giappone), i rossoblù hanno svolto una prima parte del lavoro in palestra, con esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. In campo rondos, seguiti da un torneo a più squadre, con partitelle giocate in spazi ridotti e ad alta intensità.
Il gruppo riabbraccia Riyad Idrissi, che ha ripreso ad allenarsi con la squadra svolgendo l’intera seduta con i compagni. Lavoro personalizzato per Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Yael Trepy e Harry Winks.
Domani, giovedì 12, rossoblù di nuovo in campo al mattino.