Da Cunha è già il perno di Zidane, Paz scatenato: la sosta nazionali del Como

Il Como si è guadagnato lo status di squadra internazionale e ciò lo si nota non soltanto dell'alto numero di stranieri in rosa, ma sopratutto del numero crescente di giocatori convocati nelle rispettive nazionali, tra prime squadre e Under 21. Sono ben 15 i lariani impegnati.

Da Cunha perno di Zidane. Paz sempre in gol

Dedichiamo la copertina a Lucas Da Cunha, immagine della crescita verticale del Como. Tre anni fa giocava in Serie B, oggi è centrale nel nuovo progetto di Zinedine Zidane alla guida della Francia. Il 28 settembre ha fatto il suo esordio con i bleus, peraltro da titolare e giocando 90' contro il Belgio. Titolare anche contro l'Italia mentre nella seconda partita col Belgio entra a mezz'ora dalla fine e serve l'assist per Doué che avvia la rimonta. Da evidenziare il percorso di Nico Paz in questa finestra: tre partite, tre gol e un assist: Bolivia, Burkina Faso e Benin le vittime certo non trascendentali ma intanto la seleccion che ha appena salutato il più grande di sempre assieme a Maradona, sa che può fare affidamento sul 10 del Como. Douvikas decisivo nel successo della Grecia in Serbia da subentato. A segno Jacobo Ramon nel 13-0 della Spagna U21 contro i pari età di San Marino. In quella partita va evidenziato un'incredibile espulsione di Jesus Rodriguez per fallo di reazione, quando la partita era già sul 12-0. Non ha segnato Trevoh Chalobah, che però con l'Inghilterra ha trovato la maglia da titolare dopo quasi un anno e mezzo. Bene Kean nelle partite giocate, entrambe da fuori ruolo. Peccato per il gol che non è arrivato.

Il minutaggio in nazionale del Como

Lucas Da Cunha (Francia) — 206 minuti

Jacobo Ramón (Spagna U21) — 205 minuti

Moise Kean (Italia) — 180 minuti

Alex Valle (Spagna U21) — 180 minuti

Assane Diao (Senegal) — 139 minuti

Nico Paz (Argentina) — 132 minuti

Mattia Liberali (Italia U21) — 101 minuti

Trevoh Chalobah (Inghilterra) — 90 minuti

Ivan Smolcic (Croazia) — 90 minuti

Jesús Rodríguez (Spagna U21) — 85 minuti

Martin Baturina (Croazia) — 64 minuti

Anastasios Douvikas (Grecia) — 23 minuti

Maxime Butez (Francia) — 0 minuti

Willy Kambwala (Congo) — 0 minuti

Samuele Ricci (Italia) — 0 minuti