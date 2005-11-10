Da Cunha s'è preso anche la Francia: il Como lo pagò una cifra irrisoria

Per noi dopo questa maxi-sosta resterà soprattutto il ricordo dell'errore che ha propiziato il gol di Alessandro Bastoni, ma Lucas De Cunha ha vissuto giorni che solo un paio di anni fa difficilmente poteva anche solo immaginare. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Rennes, il centrocampista classe 2001 con Zinedine Zidane CT ha esordito per la prima volta a 25 anni con la maglia della nazionale francese. Una delle più forti e competitive al mondo. Non era scontato, anche perché il suo cammino con le giovanili transalpine s'era interrotto sette anni fa, nel 2019 con l'Under 19. E da allora sembrava aver perso contatto con tutto ciò che riguardasse la selezione francese.

C'è spazio anche per lui in un super centrocampo

E invece nel settembre 2026 rieccolo lì, un nuovo ingresso dalla porta principale. ZInedine Zidane alle sue prime gare da commissario tecnico non solo l'ha convocato, ma l'ha anche schierato in tre partite su quattro. Gli ha affidato le chiavi del centrocampo, in un reparto di altissimo livello che contava anche a questo giro su calciatori come Rabiot e Camavinga, Koné, Akliouche e Cherki.

Da Cunha costato 750mila euro

Il merito di questo exploit è di un ragazzo capace in un paio di stagioni di imporsi come uno dei migliori centrocampisti centrali della nostra Serie A, ma anche di un Como che l'ha acquistato per 750mila euro quando era ancora in Serie B. Quando non giocava nel Nizza e non lo conosceva nessuno. Di un Como che in questi anni l'ha accompagnato sul sentiero della consacrazione. "Io ho creduto in lui, ma la crescita è stata incredibile per la mentalità e la fame che ha... All'inizio dicevo questo a Ludi ed al club: 'voglio gente con fame che punta a giocare nel Real Madrid, nel Barcellona'. Preferisco uno con meno talento, ma con una fame incredibile di fare carriera rispetto a chi arriva con un grande passato e che ha già fatto i soldi", ha detto recentemente Fabregas del suo capitano.