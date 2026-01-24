Como, Douvikas: "Vittoria storica, lavoriamo partita dopo partita. Champions? Dobbiamo continuare così"

Il Como travolge il Torino con un perentorio 6-0 nella ventiduesima giornata di Serie A e conquista la vittoria più larga della propria storia nel massimo campionato. La squadra di Cesc Fabregas vola al quinto posto con 40 punti, scavalcando momentaneamente la Juventus e inserendosi prepotentemente nella corsa alla Champions League. La doppietta di Tasos Douvikas, accompagnata dai gol di Baturina, Da Cunha su rigore, Kühn e Caqueret, certifica il dominio assoluto dei lariani contro un Torino in caduta libera, alla quarta sconfitta consecutiva. Il pubblico del Sinigaglia celebra la prestazione corale intonando cori per il proprio allenatore spagnolo, artefice di una trasformazione tattica e mentale straordinaria.

"È incredibile quello che stiamo facendo. Credo che sia tutto merito del lavoro progressivo che stiamo portando avanti qui. Stiamo migliorando partita dopo partita e questo è il nostro obiettivo in questa stagione. Credo che lo stiamo rispettando e dobbiamo continuare così" ha dichiarato Douvikas.

Tasos, puoi raccontarci cosa è successo nell'ultimo mese e il lavoro che hai fatto in questi mesi?

"Sono stato paziente, ho aspettato la mia occasione e ho provato a dare il meglio partita dopo partita. Ho cercato di fare tutto quello che potevo".

Ci credete alla Champions League oppure no?

"Penso che il nostro obiettivo come squadra sia guardare partita dopo partita. Questo è il più importante per noi e, come ho detto all'inizio, essere migliori in ogni gara. Ovviamente ci sono obiettivi più alti, ma l'importante per noi è il percorso partita dopo partita"