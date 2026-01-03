Como, Fabregas: "Il dettaglio ti fa portare a casa la partita. Quando va fatto gol, devi farlo"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara. Di seguito le sue parole.

E' una questione di dettagli questo sesto posto?

"Tutti analizzano bene, fanno gruppo, tutti sono bravi ad allenare. Il dettaglio ti fa portare a casa la partita, la squadra sta migliorando ed è sempre bello vedere la squadra giocare così. Se io devo chiudere gli occhi e sognare come si deve giocare, penso al primo tempo. L'unica pecca è che quando va fatto gol, devi farlo. Loro sono passati al 4-4-2, abbiamo sofferto i primi sette-otto minuti, ma merito della squadra per come ha saputo soffrire anche quando lor hanno messo un altro attaccante, mettendoci a cinque. L'Udinese ha avuto dieci minuti buoni ed è normale per una squadra con qualità, che ha battuto Inter e Napoli.

Sta bene Nico Paz?

"E' stato a letto due giorni, ha avuto male al gluteo, al quadricipite. E' normale che abbia giocato solo venti minuti, io non sarei riuscito".

Le caratteristiche che cercate sul mercato?

"E' possibile che sia fisico, ma non è detto. Se è fisico ma non sa fare due passaggi è un problema. Noi abbiamo un piano, sappiato dove vogliamo arrivare e il mercato futuro".