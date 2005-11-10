Tripletta di Tresoldi e notte fonda per l'Inter. 1-3 del Brugge a San Siro, nerazzurri alle corde
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:32Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
13.10.2026 22:32Serie A
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Una serata che, da milanista, Nicolò Tresoldi non dimenticherà mai. Non uno, non due, addirittura tre gol per il centravanti del Brugge nella sfida contro l'Inter, con i belgi che adesso sono avanti per 3-1 a San Siro. Tutto facile per gli ospiti in area di rigore con il primo tentativo di Forbs respinto da Martinez e tap-in semplice semplice per l'italotedesco al 74'.
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