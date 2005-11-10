Mourinho: "Real e Roma si qualificheranno. Le parole dei tassisti? Ci sono anche i laziali"

In conferenza stampa un giornalista ha spiegato a José Mourinho che un tassista gli ha rivelato che lui ha vinto l'affetto di Roma. La risposta dello Special One non è mai banale: "Occhio che i tassisti possono essere anche laziali (ride, ndr). Sono me stesso, gli interessi del club, dei tifosi e della squadra, sono al di sopra dei miei. Molte volte la gente apprezza, poi se fai qualcosa di buono è ancora meglio. Non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea e giocato una seconda finale europea. Non nascondo che i romanisti sono speciali, mi hanno trattato bene ovunque, ma questa gente è speciale".

Gasperini ti invidia la capacità di farti comprare giocatori forti. Sarà una partita dura?

"Una partita come le altre. Mi devo dimenticare dove sono, contro chi gioco, per me sarà una partita in più. Non c'è la pressione della Champions, onestamente Roma e Real Madrid penso che si qualificheranno entrambe: magari più avanti torno a giocarci in un quarto di finale. Per me non è normale prima della partita, ma nei 90 minuti sì".

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