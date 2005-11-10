Fabregas: "In Europa partite più facili da analizzare. Al Como stiamo migliorando"

Che differenze vede tra la Champions e la Serie A? Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto in conferenza stampa e ha risposto alla domanda del giornalista: "In Olanda ho giocato solo contro il PSV. Quando vai in Europa le partite sono più facili da analizzare. Le identità di squadra sono più precise, in Italia ci sono tante rotazioni. Il Feyenoord ha terzini che vanno avanti, che spingono, con un attaccante forte che sa fare il suo lavoro. Il Feyenoord è una squadra forte e in campionato si sente così. Proveremo a non far sentire loro le migliori sensazioni".

Per voi è più facile stupire in Europa, visto che in Italia vi conoscono di più?

"Non lo so, quella di domani è solo una partita. Difficile rispondere, serve più tempo per capire se questo è vero o no. Stiamo migliorando, stiamo crescendo: siamo giovani ed è importante che i ragazzi capiscano il livello della partita contro il Feyenoord".

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