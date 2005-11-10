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Feyenoord-Como, i convocati di Fabregas: assente Kean. C'è Couto

Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 19:35Serie A
13.10.2026 19:35Serie A
Fonti preferite
L'attaccante unico assente tra i lariani, che cercano la seconda vittoria consecutiva contro gli olandesi dopo il 4-1 all'esordio rifilato al Lipsia.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alla vigilia della gara contro il Feyenoord, ha diramato la lista dei convocati. Ancora assente Moise Kean, che non aveva preso parte alla rifinitura di stamattina dopo il forfait di domenica nella gara contro la Roma.

L'elenco completo

Portieri: Butez, Sanchez, Vigorito, Ginelli
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Couto, Smolcic, Chalobah
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Baturina, Ricci, Liberali
Attaccanti: Douvikas, Paz, Diao, Rodriguez

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