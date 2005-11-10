Feyenoord-Como, i convocati di Fabregas: assente Kean. C'è Couto
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Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 19:35Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
13.10.2026 19:35Serie A
L'attaccante unico assente tra i lariani, che cercano la seconda vittoria consecutiva contro gli olandesi dopo il 4-1 all'esordio rifilato al Lipsia.
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Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alla vigilia della gara contro il Feyenoord, ha diramato la lista dei convocati. Ancora assente Moise Kean, che non aveva preso parte alla rifinitura di stamattina dopo il forfait di domenica nella gara contro la Roma.
L'elenco completo
Portieri: Butez, Sanchez, Vigorito, Ginelli
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Couto, Smolcic, Chalobah
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Baturina, Ricci, Liberali
Attaccanti: Douvikas, Paz, Diao, Rodriguez
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