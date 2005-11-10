Clamoroso errore di Martinez e Brugge di nuovo avanti. Ancora Tresoldi: 1-2 al 63'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:21Serie A
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13.10.2026 22:21Serie A
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Inter di nuovo sotto a San Siro contro il Brugge e doppietta personale di Tresoldi su un clamoroso errore di Josep Martinez. Lancio in profondità dalle retrovie della squadra belga e uscita senza senso del portiere nerazzurro che ha subito un tunnel da Forbs sulla trequarti, pallone raccolto dall'attaccante italotedesco che non ha dovuto fare altro che depositare il pallone in rete per il nuovo vantaggio degli ospiti: 1-2 al 63'.
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