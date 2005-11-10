Como, Fabregas: "Serata felice per noi, tutto è andato dalla nostra parte. Adesso pensiamo all'Inter"

L'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della sfida contro il Lens in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni:

"È stata una serata felice. Questo è il calcio, oggi è andato tutto dalla nostra parte. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, che è la nona dopo la sosta. Dobbiamo finire come possiamo, al meglio. Una bella serata per il Como e per i nostri tifosi. Adesso piedi a terra e umiltà, dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo imparare, non per fare i fenomeni. Aguilar ha giocato con me a Monaco, gli ho detto che non ho mai visto un gol così da parte sua. Quando ho visto che le ultime partite erano contro PSG e Barcellona, ho pensato che dovevamo fare più punti possibili. Sono due squadre di un livello superiore alle altre. Manca tanto calcio prima però, penso di recuperare tantissimi giocatori che mancano. Per noi è vitale avere tutti a disposizione. Ora domenica dobbiamo fare l'ultimo sprint e poi riposare, perché ne abbiamo bisogno. C'è un po' di tutto, io ho una debolezza per i mancini, sono giocatori speciali. Con tutti quelli con cui ho giocato io vedevano il calcio in maniera diversa rispetto agli altri. Non c'è solo quello, è importante che capiscano il calcio che vogliamo portare qua. Oggi è andato tutto dalla nostra parte e devo ringraziare tutti".