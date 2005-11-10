Venezia, Nicola sul rigore tolto: "Pensiamo a lavorare, gli altri devono valutare bene"

Davide Nicola, tecnico del Venezia, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Como.

Si è dato una spiegazione sul rigore?

"Secondo me l'arbitro ha deciso bene, non ho capito cosa è successo dopo. Già mettersi a confronto con certe squadre è difficile, la squadra sta dimostrando di avere idee e organizzazione. Alla terza partita in una settimana, stava seguendo lo spartito tattico che doveva: nel momento in cui lo fa e crea presupposti per andare in vantaggio, sposti. Magari il Como vince lo stesso, ma tu giochi in modo più fluido e convinto. Noi non dobbiamo abbatterci mai, gli altri devono fare ciò che compete loro".

Esce dallo stadio ancora più convinto?

"Assolutamente, mi sto veramente divertendo in questa avventura. Abbiamo le nostre idee e i nostri tifosi, bisogna avere la considerazione di tutte le componenti. Il Venezia fa parte della Serie A e lotterà fino alla fine per mantenerla. Dobbiamo lavorare ancora di più e fare meglio delle cose, ad altri il compito di fare valutazioni sul regolamento e dare supporto. Se è calcio di rigore, non ho capito cosa sia successo dopo".