Liberazione Pinamonti: la Lazio completa la rimonta sul Cagliari all'84'
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Daniele Najjar
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Oggi alle 16:46Serie A
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01.11.2026 16:46Serie A
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Cross di Isaksen, scivolata di Pedraza e Pinamonti di testa fa 2-1: la Lazio completa la rimonta sul Cagliari all'84' e lo fa con i cambi di Gattuso.
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