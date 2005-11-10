Sogna, Lazio, sogna: grido Pinamonti, 2-1 in rimonta al Cagliari e primo posto in solitaria

Risultato finale: Lazio-Cagliari 2-1

Come vola la Lazio di Gattuso: in una gara bloccata e sofferta, i biancocelesti rimontano 2-1 il Cagliari con il gol nel finale di Pinamonti che risulta decisivo. I biancocelesti staccano l'Inter e si portano a +3 dai nerazzurri, da soli in vetta alla classifica di Serie A.

Le scelte

Gattuso ormai ha i suoi fedelissimi che non tocca praticamente mai: Noslin con Isaksen e Zaccagni in attacco, Frattesi, Belahyane e Taylor in mediana, Floriani Mussolini e Nuno Tavares sulle due fasce. L'unico cambio è dietro: Provstgaard torna al centro con Sutalo, davanti a Mandas. Pisacane lascia fuori Mina: Deiola con Rodriguez in difesa, Maldini e Fazzini dietro a Nzola in attacco.

Asssist di Fadera, Nzola fa 0-1

La Lazio parte con una gestione del pallone che però non trova grandi sbocchi, mentre il Cagliari si affida alle ripartenze. Da un buon giro palla i sardi passano al 20': Fadera approfitta di una difesa del pallone debole di Belahyane per passarla a Nzola che dal cuore dell'area fa 0-1.

Si ferma Fadera, Isaksen fa 1-1

Problemi muscolari per Fadera alla mezz'ora: al suo posto Kofler. La Lazio pareggia poco dopo: Noslin scambia con Isaksen, quest'ultimo disegna una parabola tanto bella quanto precisa per l'1-1.

La Lazio spinge nella ripresa, si ferma anche Zaccagni

Nella ripresa la Lazio spinge alla caccia del vantaggio, anche se i primi brividi li portano Ze Pedro e Adopo al tiro, dopo che Pisacane ha inserito Mendy per Nzola. Al 55' si ferma Zaccagni per un fastidio alla coscia, Gattuso leva lui, Frattesi e Nuno Tavares inserendo Pinamonti, Dele-Bashiru e Pedraza, con modulo invariato e Noslin in versione ala.

Pinamonti fa 2-1

Pericoloso Noslin con il destro e Provstgaard di testa, poi Taylor va ad un soffio dal palo dal limite. Nella Lazio torna Cataldi, buttato nella mischia all'81', fuori Belahyane. All'83' la Lazio completa la rimonta: cross di Isaksen, Pedraza in scivolata serve Pinamonti che di testa fa 2-1. Proteste del Cagliari perché ad inizio azione Deiola aveva preso una pallonata in pieno viso, ma Colombo non ha interrotto l'azione come si fa in questi casi (e il VAR non può intervenire). Deiola sostituito da Kevin Carlos, esce con la barella, poi arriva un rosso per Obert che entra malamente su Isaksen e prende il secondo giallo.