La Fiorentina cerca a Como i punti per salvarsi. La Nazione: "Ma Gud resta a casa"

"La Fiorentina cerca a Como i punti per salvarsi. Gud resta a casa" scrive quest'oggi La Nazione (ediz. Firenze) in prima pagina. Carattere e determinazione per strappare un risultato non solo di prestigio, ma decisivo per la classifica e per il futuro. La Fiorentina di Vanoli va a sfida il Como di Fabregas per tentare l'impresa.

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla trasferta nelle scorse ore. Confermate le assenze di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani, intenti entrambi a risolvere i rispettivi problemi fisici.

Il precedente di Moise Kean ha insegnato qualcosa, il club gigliato non vuole prendersi il minimo rischio, perché perderlo per più tempo sarebbe peggio che fargli saltare una o due partite adesso. L'obiettivo, neanche così scontato, adesso diventa esserci contro il Pisa settimana prossima: il derby sarà uno snodo cruciale per l'importanza della gara e per la classifica.