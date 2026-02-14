Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria per 1-2 ottenuta dal Milan contro il Pisa: "Siamo contenti del risultati e di alcuni momenti della gara. Sono sfide che servono per rimetterci in careggiata perché negli ultimi 20 giorni abbiamo giocato solo due partite. Sembrava una partita in controllo ma in quei momenti può succedere di tutto".

Oggi è una partita chiave?

"Era una gara importante perché venivamo da un periodo di inattività ed eravamo un po' addormentati nel primo tempo. Penavamo che fosse tutto più facile ma le partite non sono mai semplici".

Questo Milan lo sente suo?

"Ora che stanno rientrando tutto ho la possibilità di cambiare anche sistema di gioco e di avere più giocatori offensivi. Dobbiamo migliorare a velocizzare le azioni negli ultimi 30 metri, ma le qualità ci sono".

Che ne pensa della vittoria di Federica Brignone?

"Ai ragazzi ho detto che la Brignone è une esempio meraviglioso: con forza di volontà e carattere si è andata a prendere una medaglia dopo tutto quello che ha subito come infortuni. Spero che venga a trovarci allo stadio".