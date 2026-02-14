Como, al Sinigaglia, serve solo vincere. La Provincia di Como: "Arriva la Fiorentina, obbligatorio fare tre punti"
Nel giorno della partita La Provincia di Como accende i riflettori sulla sfida del Sinigaglia contro la Fiorentina, presentata come un passaggio chiave per il cammino dei lariani. Dopo l’entusiasmo per l’impresa in Coppa Italia, il Como torna subito in campo in una gara che può pesare sulla classifica. Il messaggio è netto: vincere è obbligatorio per dare continuità e trasformare l’euforia in punti pesanti.
Fabregas valuta qualche rotazione, considerati gli impegni ravvicinati. In difesa possibile turno di riposo per Ramon, con Diego Carlos pronto ad affiancare Kempf. A destra tre uomini per una maglia tra Van der Brempt, Vojvoda e Smolcic, con il belga leggermente favorito; Valle confermato a sinistra. Straordinari a centrocampo per Perrone, mentre davanti Harrison è candidato a partire titolare al posto di Gudmundsson.
La Fiorentina arriva al lago con ambizioni salvezza e un accenno di continuità sul piano del gioco, ma il Como vuole sfruttare il fattore campo e l’onda lunga del successo di Napoli.