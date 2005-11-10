Ds Rennes: "Ammiro il lavoro di Sartori. In Italia manca il coraggio di puntare sui giovani"
Andrea Piras
Intervistato dai colleghi di Gazzetta.it, il direttore sportivo del Rennes Loic Desiré ha parlato delle differenze fra il campionato italiano e quello francese proprio all'anti-vigilia della sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti: "Serie A e Ligue 1 sono molto vicini - ha esordito il dirigente della formazione rossonera - come livello, ma con caratteristiche diverse. Da noi il calcio è più fisico, e c’è un approccio più aggressivo e vario nel gioco, rispetto all’Italia che è tatticamente più uniforme, ma rimane una terra di grande calcio con grandi club che hanno scritto la storia, anche con molti francesi, in particolare alla Juventus.
Ma in Serie A ci sono pure delle realtà sottovalutate. Ammiro molto il lavoro di Giovanni Sartori che ha fatto grandi cose con l’Atalanta prima e adesso con il Bologna, costruendo squadre interessanti con giocatori giovani e altri di esperienza. Un metodo cui mi ispiro anche qui a Rennes”
Il dirigente poi ha espresso il proprio parere anche sul momento del calcio italiano certamente non facile: "Non conosco bene le problematiche - ha concluso - ma ho l’impressione che il talento non manchi. Forse manca il coraggio di puntare sui giovani come invece si fa più facilmente da noi".