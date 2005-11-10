Espulso sul 12-0 con San Marino, Jesus Rodriguez salta la Romania. Torna prima a Como

La Spagna Under 21 dovrà fare a meno di Jesus Rodriguez nel match di domani sera (ore 19) contro la Romania. L'esterno d'attacco del Como aveva rimediato un cartellino rosso nell'ultima partita disputata contro San Marino, ma è arrivata la conferma dalla Federazione delle Furie Rosse che è stato "liberato" ufficialmente per fare ritorno a Mozzate da Cesc Fabregas per anticipare i lavori in vista della ripresa del campionato e la sfida con la Roma.

Il comunicato

La Spagna U21 si giocherà dunque l'accesso diretto all'Europeo tra poco più di ventiquattro ore e solo una vittoria nel Gruppo A lo renderà possibile, per non dover dipendere quantomeno da risultati altrui. Prima con 24 punti, deve trovare un successo sulla Romania per non rischiare di farsi superare dalla Finlandia, seconda a 22 punti e in attesa della sfida contro il Kosovo. "David Gordo ha convocato il centrocampista Peio Canales e l'attaccante Carlos Ruiz 'Chupe' affinché si uniscano al ritiro della Nazionale spagnola Under-21. Canales e Chupe copriranno, in questo modo, le assenze di Jesús Rodríguez, squalificato dopo l'espulsione a Serravalle, e di Carlos Espí, chiamato da Luis de la Fuente per la Nazionale maggiore".

Cos'era successo

Durante un'azione offensiva della Spagna e sul risultato momentaneo di 12-0 contro San Marino (prima del 13-0), Jesus Rodriguez (autore dell'assist di Mario Martín) e Bartolomeo Riggioni hanno iniziato a discutere e a spintonarsi. Dopodiché, il giocatore del Como ha colpito con una manata al volto il difensore avversario, che è caduto a terra. Inevitabile, a quel punto, il cartellino rosso diretto mostrato dall'arbitro kazako Sariyev al 93'.