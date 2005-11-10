L'Hellas Verona domina il 1° tempo contro la Carrarese: 3-0 al 45', Mosquera ancora in gol
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:12Serie B
autore Giacomo Iacobellis
01.11.2026 18:12Serie B
Di Harroui su assist di Zappa e di Sarr su assist di Sezonienko le reti stanno decidendo la sfida del Bentegodi, valida per il 10° turno di B.
TUTTOmercatoWEB
L'Hellas Verona domina il primo tempo della sfida con la Carrarese, valida per la decima giornata di Seri B: 3-0 il risultato parziale del match del Bentegodi.
I marcatori
A trascinare i padroni di casa finora sono state le reti di Harroui su assist di Zappa al 10', di Mosquera al 22' e di Sarr su assist di Sezonienko al 38'.
Altre notizie Serie B
Oggi
19:17 Serie B
Arezzo, Bucchi: "Abbiamo limitato bene l'Ascoli e le migliori occasioni sono state nostre"
18:44 Serie B
Empoli, Andreoletti: "Sul piano dei risultati siamo indifendibili. Vedo margini di crescita"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi