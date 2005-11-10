Il Lecce la riapre con una punizione di Maleh deviata da Osmajic: Genoa avanti solo di uno
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:47Serie A
autore Giacomo Iacobellis
01.11.2026 18:47Serie A
I salentini la riaprono con una punizione del loro centrocampista che trova la deviazione involontaria di Osmajic, autore peraltro del provvisorio 1-0.
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Il Lecce la riapre contro il Genoa. Deviazione involontaria di Osmajic sul calcio di punizione dei salentini battuto da Youssef Maleh, pallone che si infila in rete e risultato dunque sul 2-1 a favore del Grifone al 40'. Ora mister Di Francesco vuole una vera reazione da parte dei suoi, apparsi piuttosto tramortiti a inizio gara.
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