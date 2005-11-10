Un gol o un assist ogni 66 minuti: Pinamonti è già un fattore per la Lazio di Gattuso

Un gol o un assist ogni 66 minuti: Pinamonti è già un fattore per la Lazio di GattusoTMW
Alessio Del Lungo
Nella Lazio che volava in questo avvio di stagione in tanti hanno sottolineato più volte come mancasse all'appello Andrea Pinamonti, centravanti arrivato in estate a titolo definitivo dal Sassuolo per una cifra di circa 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La realtà dei fatti però è un'altra, almeno quella raccontata dai numeri perché il classe '99 è già a quota 2 gol e 1 assist in 198 minuti, ovvero una giocata decisiva ogni 66.
La verità sulle sue condizioni fisiche
Pinamonti è arrivato nella Capitale a mercato praticamente finito, dopo una preparazione con i neroverdi svolta parzialmente in gruppo per forzare la mano e ottenere la cessione. Gattuso lo ha catapultato subito da titolare, ma a Udine ha rimediato una botta al piede che gli ha complicato il lavoro dei giorni seguenti e pregiudicato anche le prestazione contro il Milan.
A Venezia ha cominciato a stare meglio e, passata la sosta, ha confermato i progressi con il gol contro il Monza e l'assist contro la Juventus negli scampoli avuti a disposizione, ma nel suo momento migliore è stato colpito da una forte influenza che lo ha messo ko per Lazio-Parma e a mezzo servizio contro il Sassuolo. Oggi c'era chi pensava non potesse neanche essere a disposizione, ma, nonostante la febbre non lo abbia del tutto abbandonato, ha lottato e ha voluto esserci, mettendo il suo timbro sul primato in classifica.