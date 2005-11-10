Como, la lezione dell’Inter servirà per crescere ancora

«Il Como è uscito dalla sfida con l’Inter con qualche certezza in meno. La squadra di Fabregas è stata bocciata dai nerazzurri. In partita non c’è stato niente, è mancato tutto. Un Como nullo...». A Maracanà, Stefano Impallomeni ha commentato così la sconfitta del Como contro l’Inter. Una riflessione che ha dato spunto all'analisi.

Un ko netto, senza attenuanti, nel quale la squadra di Fabregas non è mai riuscita a impensierire i campioni d’Italia. Una vera e propria lezione di Chivu al tecnico spagnolo, sotto ogni punto di vista. Dominio nerazzurro sul piano tattico, qualitativo e agonistico. I giocatori dell’Inter sono stati famelici fin dal calcio d’inizio, aggredendo gli avversari e non concedendo loro neppure un momento per ragionare.

Paz e compagni non sono mai riusciti a creare problemi. Hanno avuto il possesso del pallone, ma soltanto per gentile concessione dell’Inter, che quando ha deciso di fare sul serio, ha tolto ogni riferimento agli avversari, colpendo con una facilità disarmante.

Una superiorità tecnica e fisica straripante, che ha ribadito ancora una volta la forza dei nerazzurri.

Aspettavamo questa partita per testare davvero il Como, soprattutto dopo l'ottimo avvio in Champions League. Il verdetto è chiaro: la squadra di Fabregas non è ancora pronta per lottare per lo scudetto. In certe sfide non basta muoversi bene, far girare il pallone e applicare con qualità i propri principi di gioco. Servono anche forza fisica, personalità, cattiveria agonistica e quella solidità mentale che appartiene alle grandi squadre.

Il DNA delle big non si acquista soltanto attraverso il mercato o le idee di gioco. È qualcosa di più profondo, che si costruisce nel tempo e si manifesta soprattutto nelle partite più difficili. Oggi il Como non sembra ancora possederlo.

La strada intrapresa resta quella giusta, ma forse è prematuro pensare a una squadra in grado di contendere il titolo alle grandi.

Considerando anche gli impegni europei, che inevitabilmente sottraggono energie fisiche e mentali, Fabregas farebbe bene a concentrarsi sull'obiettivo di confermare il risultato dello scorso campionato. Un traguardo tutt'altro che scontato, vista la crescita anche del Milan e l’avvio della Lazio.

In questa stagione non basterà essere belli e bravi. Per ripetersi servirà anche la cazzimma, quella fame che ti permette di andare oltre il talento e la qualità del gioco. È un aspetto che Fabregas dovrà curare, perché per diventare grandi non basta giocare bene: bisogna anche saper soffrire, lottare e vincere le partite sporche. Una lezione quella dell’Inter che servirà per crescere ancora.

