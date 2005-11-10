Il Sassuolo stringe per l'erede di Aquilani, pronto il contratto fino a giugno per D'Aversa

Il Sassuolo è pronto a stringere sul profilo di Roberto D'Aversa come suo prossimo allenatore. Vi avevamo dato conto della preferenza dei neroverdi che si stava direzionando verso il tecnico abruzzese e anche adesso raccogliamo conferme. Pronto per l'ex Torino, Empoli e Lecce tra le altre un contratto fino al termine della stagione, al 30 giugno 2027, con opzione per andare avanti assieme un altro anno.