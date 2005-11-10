Il Sassuolo stringe per l'erede di Aquilani, pronto il contratto fino a giugno per D'Aversa

TMW
Il Sassuolo stringe per l'erede di Aquilani, pronto il contratto fino a giugno per D'AversaTMW
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 18:45Serie A
autore Dimitri Conti
09.11.2026 18:45Serie A
Dopo l'esonero, ecco l'arrivo del sostituto sulla panchina del Mapei Stadium: l'allenatore abruzzese firma fino a fine stagione, con opzione per il 2028.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Sassuolo è pronto a stringere sul profilo di Roberto D'Aversa come suo prossimo allenatore. Vi avevamo dato conto della preferenza dei neroverdi che si stava direzionando verso il tecnico abruzzese e anche adesso raccogliamo conferme. Pronto per l'ex Torino, Empoli e Lecce tra le altre un contratto fino al termine della stagione, al 30 giugno 2027, con opzione per andare avanti assieme un altro anno.
Fonte: Alessio Alaimo
Altre notizie Serie A
Oggi
18:59 Serie ATMW
TMWPer Rocchi e Marelli era rigore il tocco di Joao Mario. Orsato e un Var che non funziona
18:45 Serie ATMW
TMWIl Sassuolo stringe per l'erede di Aquilani, pronto il contratto fino a giugno per D'Aversa
18:35 Serie A
Parma-Cesena durante la sosta per le Nazionali: organizzata un'amichevole per sabato prossimo
18:30 Serie ATMW
TMWI numeri senza senso di Alphadjo Cisse al Milan. Da ora sempre titolare: Amorim se lo metta in testa
18:23 Serie ATMW
TMWDa quando il commissario tecnico fa politica? Quella di Mancini è un’uscita fuori luogo