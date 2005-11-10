Parma-Cesena durante la sosta per le Nazionali: organizzata un'amichevole per sabato prossimo
Simone Lorini
Il Parma giocherà un'amichevole contro il Cesena durante questa sosta per le Nazionali. Il test match è in programma sabato prossimo (14 novembre) presso il Mutti Training Center di Collecchio, con fischio d'inizio fissato alle ore 11.30. L'amichevole sarà aperta al pubblico, ma l'accesso sarà sottoposto alle consuete limitazioni dovute alle caratteristiche infrastrutturali del Centro Sportivo crociato.
Il comunicato ufficiale del club crociato: "Parma Calcio comunica che, in occasione della sosta del campionato Serie A Enilive, sabato 14 novembre (inizio alle ore 11.30) si disputerà un’amichevole con il Cesena, formazione che milita nel campionato di Serie B, al Mutti Training Center di Collecchio. La partita sarà aperta al pubblico, su prenotazione ad accesso regolamentato, per limitazioni infrastrutturali. Per assistere all'amichevole sarà quindi necessario compilare l'apposito form di registrazione".