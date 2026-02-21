Fabregas fa 90! Dopo oltre 20 anni Spalletti ritrova il Como

Quella che andrà in scena fra qualche ora sarà la prima sfida fra i tecnici Luciano Spalletti, Juventus, e Cesc Fabregas, Como. Perché quando lo spagnolo ha lasciato gli scarpini chiodati ed è passato dal campo alla panchina l’italiano ricopriva il ruolo di selezionatore degli Azzurri.

Però il mister di Certaldo vanta un bel po’ di incroci con i Lariani. Curiosamente in tutte e tre le serie del calcio nostrano. Con l’Empoli in C negli anni Novanta. Con l’Ancona in cadetteria nel 2001-2002. Con l’Udinese nel massimo torneo nel 2002-2003. La contabilità di questi 7 faccia a faccia racconta di 4 vittorie per Spalletti, 2 segni X, 1 successo del Como. Da sottolineare come l’oggi juventino abbia aperta una striscia OK fatta di 5 match (4V – 1X) iniziata nel girone di ritorno del 1995-1996.

Per Fabregas i match contro la Juventus in campionato ammontano a 3, i 2 della scorsa stagione più quel del girone d’andata. Dopo i 2 KO rimediati nel 2024-2025, ecco il successo per 2-0 di qualche mese fa.

Terminiamo segnalando che quella di oggi pomeriggio sarà la panchina numero 90 in campionato per Fabregas col biancoblù del Como. Le sue statistiche raccontano di 39 vittorie, 26 pareggi, 24 sconfitte fra Serie A e cadetteria.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL COMO IN CAMPIONATO

4 vittorie Spalletti

2 pareggi

1 vittoria Como

10 gol fatti dalle squadre di Spalletti

7 gol fatti dal Como

TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Fabregas

0 pareggi

2 vittorie Juventus

3 gol fatti dalle squadre di Fabregas

5 gol fatti dalla Juventus