Non è passata inosservata ai più la presenza in panchina del Palermo sia di Gabriel Strefezza, rientrato dall’infortunio, sia di Luca Mazzitelli che lo aveva sostituito nei mesi scorsi in lista over sfruttando la possibilità prevista dal regolamento. Il rientro dell’italo-brasiliano avrebbe dovuto escludere automaticamente l’italiano, che sarebbe poi stato reintegrato a gennaio con la riapertura del mercato.

Osti spiega il motivo della presenza di entrambi

A spiegare il motivo di questa ‘anomala’ presenza è il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il SudTirol: “Siamo molto contenti del ritorno di Strefezza, oltre a lui abbiamo deciso di convocare anche Mazzitelli, che è fuori lista. Il regolamento ci dà l’opportunità di inserirlo in distinta e qualora ci fosse bisogno di lui, ma noi speriamo di no, e dovesse entrare in campo noi incorreremmo in una sanzione di natura esclusivamente economica”.