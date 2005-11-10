Il Marocco non intende fermarsi dopo la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport che ha restituito al Senegal il titolo di campione d'Africa 2025. La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) ha preso atto della decisione, ma ha manifestato apertamente il proprio dissenso, annunciando l'intenzione di avviare tutte le procedure legali necessarie per contestarla.

Nel comunicato ufficiale, la federazione marocchina solleva dubbi sulla regolarità del procedimento e torna anche sulla questione dell'abbandono temporaneo del campo da parte dei giocatori senegalesi durante la finale. Di seguito la nota integrale:

"La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) ha preso atto della decisione emessa martedì 24 novembre 2026 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna, in Svizzera, in merito al ricorso presentato dalla Federazione Senegalese di Calcio contro la decisione della Commissione d'Appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), relativa alla finale della Coppa d'Africa 2025.

A questo proposito, la Federazione Reale Marocchina di Calcio esprime la propria protesta per il fatto che le sue richieste non siano state prese in considerazione. Queste riguardavano le conseguenze giuridiche da trarre dalle irregolarità che avrebbero compromesso il procedimento, mettendo in discussione l'integrità e la credibilità della decisione, soprattutto dopo che è stato confermato un contatto tra l'arbitro tedesco Ulrich Haas e il presidente della Federazione Senegalese di Calcio, avvenuto 48 ore prima della pronuncia.

Inoltre, questa decisione continua a non tenere conto della necessità di conformarsi all'orientamento stabilito dalle recenti decisioni dell'International Football Association Board (IFAB) e della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) riguardo ai giocatori che abbandonano il terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, nonché alle responsabilità e alle sanzioni disciplinari che ne conseguono.

Di conseguenza, la Federazione Reale Marocchina di Calcio ha deciso di avviare tutte le procedure legali necessarie per contestare la decisione del TAS".