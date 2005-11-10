Con Juve Stabia-Catanzaro ancora in corso, il fischio d’inizio è stato alle 19:00, si chiudono i primi tempi delle altre cinque gare in programma questa sera. Solo uno finora il successo esterno con la Carrarese che va al riposo sull’1-0 in casa di un Vicenza sempre più in difficoltà. Vittorie nette invece per Benevento, 2-0 sull’Empoli, e Palermo, 3-0 con a segno tutto il tridente sul SudTirol, mentre il Cesena è in vantaggio sull’Ascoli al Manuzzi. Pari infine fra Virtus Entella e Hellas Verona con i veneti in vantaggio e poi raggiunti dai liguri.

Serie B, il programma della 13ª giornata

Martedì 24 novembre

Juve Stabia – Catanzaro 1-3 (iniziata alle 19:00)

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento – Empoli 2-0

5’ Okereke, 30’ Prisco

Cesena – Ascoli 1-0

33’ Caprini

Vicenza – Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo – SudTirol 3-0

7’ Johnsen, 14’ Pohjanpalo, 45’ Vavassori

Virtus Entella - Hellas Verona1-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE)

Mercoledì 25 novembre

19:00

Cremonese - Avellino

20:00

Mantova - Arezzo

Padova - Sampdoria

Pisa - Modena