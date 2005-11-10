Serie B, i risultati all'intervallo: Palermo e Benevento volano. L'Hellas pareggia a Chiavari
Tommaso Maschio
Con Juve Stabia-Catanzaro ancora in corso, il fischio d’inizio è stato alle 19:00, si chiudono i primi tempi delle altre cinque gare in programma questa sera. Solo uno finora il successo esterno con la Carrarese che va al riposo sull’1-0 in casa di un Vicenza sempre più in difficoltà. Vittorie nette invece per Benevento, 2-0 sull’Empoli, e Palermo, 3-0 con a segno tutto il tridente sul SudTirol, mentre il Cesena è in vantaggio sull’Ascoli al Manuzzi. Pari infine fra Virtus Entella e Hellas Verona con i veneti in vantaggio e poi raggiunti dai liguri.
Serie B, il programma della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
Juve Stabia – Catanzaro 1-3 (iniziata alle 19:00)
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Benevento – Empoli 2-0
5’ Okereke, 30’ Prisco
Cesena – Ascoli 1-0
33’ Caprini
Vicenza – Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo – SudTirol 3-0
7’ Johnsen, 14’ Pohjanpalo, 45’ Vavassori
Virtus Entella - Hellas Verona1-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE)
Mercoledì 25 novembre
19:00
Cremonese - Avellino
20:00
Mantova - Arezzo
Padova - Sampdoria
Pisa - Modena