Erano tanti gli spettatori interessati sugli spalti dell'U-Power Stadium ieri sera per seguire da vicino i protagonisti della partita tra Monza e Fiorentina che chiudeva la 12^ giornata di Serie A, terminata con il punteggio di 3-0 in favore dei padroni di casa in biancorosso.

Al Brianteo è stato avvistato Di Vaio

Vi abbiamo dato conto della presenza della squadra mercato dell'Inter, ma non c'era solo Baccin, fresco di promozione a direttore sportivo dei nerazzurri, sulle tribune del Brianteo. Era presente infatti anche il Bologna, nella figura dirigenziale di Marco Di Vaio. E il ds rossoblù aveva nel mirino, in particolare, due profili.

I due centrocampisti che piacciono agli emiliani

Al Bologna infatti piacciono due giocatori del Monza, due centrocampisti. Sono il prodotto del vivaio biancorosso Leonardo Colombo ed Ebenezer Akinsanmiro, che è approdato in Brianza quest'estate, in prestito dall'Inter con riscatto annesso. Tra gli obiettivi della dirigenza del Bologna per il mercato di gennaio, infatti, c'è anche quello di trovare un rinforzo per il centrocampo. Che sia proprio dal Monza? Ieri sera intanto erano tutti e due in campo, scelti come titolari da Juric. Il primo è rimasto in campo dal primo minuto al novantesimo, l'altro è invece stato sostituito dopo 74 minuti della gara.