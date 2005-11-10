"Mi ricordo i mercati del mercato appena finito, erano tutti contenti. Dire che tutto è sbagliato ora non è serio. Siamo delusi da morire dalle prestazioni di questi giocatori, che hanno una potenzialità enorme e danno zero". Furio Valcareggi, ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com. ha commentato così lo stato della Fiorentina, reduce dal duro ko di Monza e ancora nei bassifondi della classifica. "Paratici è stato definito il re del mercato - ha detto a Maracanà -. Paratici è un grande direttore sportivo. Di chi è la colpa? L'allenatore conta fino a un certo punto, la colpa è dei giocatori. Non ha giocato i primi 20', a dire il vero. Gioca male e non so perché poi".

E ha continuato: "Se cambi un allenatore, vai avanti e vedi cosa accade. Serve uno come Andreazzoli. Se un tecnico va male, lo si cambia, è la legge del calcio. Serve qualcuno che rimetta a posto il cervello dei calciatori, che gli fa capire che sono bravi questi giocatori. Servono delle soluzioni ora. E io dico Andreazzoli. Se un tecnico non può più stare in quella piazza, va cambiato".