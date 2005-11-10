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Como, gesto di sportività dei tifosi dell'AEK Atene: applausi al nome di DouvikasTMW
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Yvonne Alessandro
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autore Yvonne Alessandro
24.11.2026 21:00Serie A
Il bomber del Como e giocatore della Nazionale greca è stato applaudito dai tifosi dell'AEK Atene prima del calcio d'inizio del match di Champions League
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© foto di www.imagephotoagency.it
Bel gesto di fair play dei tifosi dell'AEK Atene presenti al Sinigaglia. All'elenco degli undici giocatori del Como titolari questa sera, per il quinto incontro di League Phase di Champions: al nominare Tasos Douvikas infatti un gremito numero di sostenitori gialloneri hanno applaudito il bomber greco e della massima competizione per club. Un segno di rispetto per le prestazioni in Nazionale, al netto dei tre gol in carriera segnati contro la formazione ellenica.
Fonte: dall'inviata al Sinigaglia
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