A pochi minuti dal calcio d'inizio di Manchester City-Napoli, Fabio Capello ha presentato la sfida di Champions League ai microfoni di Sky Sport. L'ex allenatore ha evidenziato le difficoltà della formazione di Enzo Maresca, senza però sottovalutare il divario tra le due squadre: “Il City non sta giocando bene, non riescono a tenere i ritmi alti ma c'è differenza tra il calcio italiano e quello inglese. È un'impresa per il Napoli, che però vorrà fare una partita d'orgoglio”.

Capello sul caso De Bruyne e sulle difficoltà del Napoli

L'ex tecnico ha poi commentato le recenti polemiche legate alla famiglia del centrocampista belga, spiegando come queste possano trasformarsi in una motivazione supplementare per gli azzurri: “Quello che ha detto la moglie di De Bruyne non andava detto ma ora può essere uno stimolo per tutti”. Capello ha infine sottolineato la necessità di mantenere alta la concentrazione, aspetto sul quale la squadra di Allegri ha mostrato qualche lacuna: “Stanno capendo cosa chiede l'allenatore, servirà grande attenzione. Ed il Napoli spesso non ha avuto sufficiente attenzione”.