Serie B, il Catanzaro sulla via della guarigione: 2-0 al 45° in casa della Juve Stabia
Tommaso Maschio
Il Catanzaro sembra essere stato rivitalizzato dalla cura Mignani. Dopo il successo interno contro il Palermo nel turno scorso infatti la squadra giallorossa nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B va al riposto avanti di due reti sul campo della Juve Stabia. Ad aprire le danze è stato un gol del centrale difensivo Antonini, mentre allo scadere – dopo il pari annullato per fuorigioco – arriva una punizione letale di Pecorino che fissa il risultato sul 2-0 al 45°.
Serie B, il programma della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
Juve Stabia – Catanzaro 0-2
28’ Antonini; 45’+4’ Pecorino
20:00
Benevento - Empoli
Cesena - Ascoli
L.R. Vicenza - Carrarese
Palermo - Südtirol
Virtus Entella - Hellas Verona
Mercoledì 25 novembre
19:00
Cremonese - Avellino
20:00
Mantova - Arezzo
Padova - Sampdoria
Pisa - Modena