Tutto pronto al Sinigaglia per la serata di Champions League, con il Como che ospita l'AEK Atene per la quinta giornata della League Phase (fischio d'inizio ore 21).

Il record che può centrare il Como stasera

Nelle prime 4 partite (tre vittorie e una sconfitta) la squadra di Fabregas ha segnato 19 gol. E proprio stasera può fare un record raggiungendo un'élite di squadre. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, infatti, solo tre squadre hanno segnato 20 o più gol nelle prime cinque gare: Spartak Trnava, Leeds United e Borussia Mönchengladbach detengono il record, tutte a quota 23 nelle prime cinque partite.

Il record che può centrare Douvikas stasera

Attualmente capocannoniere della Champions League con 6 gol, invece, Douvikas potrebbe diventare il quinto giocatore a segnare nelle sue prime cinque presenze in Champions League, dopo Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2013/14), Erling Haaland (2019) e Sebastien Haller (2021). In particolare, gli unici due giocatori a esserci riusciti nelle prime cinque partite di una squadra nelle principali competizioni europee sono stati Metin Oktay con il Galatasaray (1956-62) e Stan Bowles con il QPR (1976).

Como-AEK Atene, le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Felipe Relvas, Pilos; Majer, Marin, Vitalis, Kutesa; Jovic, Gacinovic. Allenatore: Nikolic.