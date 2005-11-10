Serie B, il Catanzaro ci ha preso gusto: altra vittoria per 3-1. Cade la Juve Stabia
Tommaso Maschio
L’arrivo di Michele Mignani sulla panchina del Catanzaro sembra sortire gli effetti sperato. Nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B infatti la squadra calabrese ha trovato la seconda vittoria di fila, abbandonando l’ultimo posto in classifica e agganciando la Juve Stabia vittima di turno. Al Menti di Castellammare di Stabia arriva infatti un 3-1 senza appello con i giallorossi a segno due volte nel primo tempo – Antonini al 28° e Pecorino nel recupero – e poi ancora a inizio ripresa con Ruggero. Inutile il gol della bandiera firmato da Maistro che serve solo a rendere meno amara la sconfitta.
Serie B, il programma della 13ª giornata
Martedì 24 novembre
Juve Stabia – Catanzaro 1-3
28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)
Ore 20:00
Benevento – Empoli 2-0
5’ Okereke, 30’ Prisco
Cesena – Ascoli 1-0
33’ Caprini
Vicenza – Carrarese 0-1
7’ Schiavi
Palermo – SudTirol 3-0
7’ Johnsen, 14’ Pohjanpalo, 45’ Vavassori
Virtus Entella - Hellas Verona1-1
18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE)
Mercoledì 25 novembre
Ore 19:00
Cremonese - Avellino
Ore 20:00
Mantova - Arezzo
Padova - Sampdoria
Pisa - Modena
La classifica di Serie B
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Avellino 19
Pisa 19
Mantova 19
Sudtirol 18
Cesena 18
Hellas Verona 16
Benevento 16
Padova 16
Cremonese 15
Sampdoria 14
Carrarese 13
Catanzaro 12*
Juve Stabia 12* (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 12
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
* una gara in più