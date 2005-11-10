Stasera inizia la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League e nello studio di Sky Sport si parla di… Alvini. Sì, il lavoro dell'allenatore del Frosinone è stato oggetto del dibattito nel salotto dell'emittente satellitare, con il tema che è stato sollevato da Fabio Capello nel momento della sua domanda a Cesc Fabregas, allenatore del Como. Il quale ha risposto chiedendo che certi appellativi che erano stati spesi per il tecnico ciociaro vengano confermati anche dopo la sconfitta roboante per 5-1 sul campo del Milan.

La presa di posizione di Di Canio

Appena finita la risposta, ha preso parola Paolo Di Canio: "Si confrontano due realtà completamente diverse. Non è che quella del passato sia passata, era che anche con una squadra più forte si ragionava per limitare. Lui ha spiegato che Alvini ragiona per vincere contro le squadre di pari grado, grazie a quel tipo di gioco lo fa ma poi magari prende cinque gol dal Milan, che anche io dico che è brutto".

Il botta e risposta finale con Boban

Al che, è intervenuto con un tackle scivolato dei suoi Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria e opinionista di serata: "Ma non li ha presi mica Alvini…". Ha risposto prontamente Di Canio: "No, ma dico per la mentalità". Quindi ha aggiunto di nuovo Boban: "So che non lo hai accusato, solo che voglio dare anche le responsabilità ai giocatori". Di Canio ha infine chiuso la scenetta: "Certo, ma se dici loro di concedere l'uno contro uno sai che rischi questo e che può succedere anche l'imbarcata".