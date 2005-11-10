Mourinho avverte Vinicius: "Non danneggio il Real Madrid per favorire lui"

Il Real Madrid si prepara alla sfida contro il Valencia, in programma domani sera - sabato 7 novembre - al Mestalla. Non torna ancora a disposizione in campionato Vinicius, che ne deve scontare un'altra pur potendo giocare in Champions. Il tecnico dei blancos, José Mourinho, in conferenza stampa ha fatto capire che il brasiliano non ha il posto assicurato a prescindere.

Mourinho avverte Vinicius

Queste le parole di Mourinho su Vinicius: "Per me la cosa più importante è la squadra, non ho mai voluto di mia spontanea volontà danneggiare la squadra per beneficiare un giocatore. Quando torneremo alla normalità di Vinicius sarà disponibile farò la mia valutazione sulla gestione. Come allenatore non penso partita per partita, penso anche al prossimo avversario che arriva e alla sequenza che abbiamo sul calendario".

Poi ha aggiunto: "Quest'ultima in Champions era una partita adatta per Vini, per dare tregua a giocatori come Arda che avevano qualche problema... ma devo fare di tutto per avere i miei giocatori al massimo livello. Credo sempre nel vero potenziale del giocatore, un giocatore scarso sarà sempre scarso, non importa quanto ci provi... e un buon giocatore, nei suoi momenti difficili, ti lascia la porta aperta in modo che possa tornare alla sua situazione normale. Se diventasse un altro giocatore e non Vinicius, della partita fatta ad Atene si sarebbe detto che era stata una partita normale. Il Vinicius dell'anno scorso mi ha eliminato dalla Champions e non c'è altra scelta che continuare a lavorare. Al di là dell'amicizia, al momento della verità, che è il momento di decidere, la squadra deve essere al di sopra di qualsiasi giocatore".