Mourinho difende Cristiano Ronaldo: "Decisione da rispettare, e io la rispetto"

"La sua decisione deve essere rispettata, e io la rispetto": così l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha commentato la notizia che riguarda l'annuncio all'addio alla nazionale portoghese da parte di Cristiano Ronaldo, notizia giunta ieri. "Non ha finito la sua carriera", ha aggiunto l'ex tecnico di Roma ed Inter sul connazionale che gioca all'Al Nassr.

Mourinho su Cristiano Ronaldo: "Lui allenatore? Troppo presto per dirlo"

Poi Mou ha aggiunto: "Chi lo conosce sa che ha ancora degli obiettivi, e l'unica cosa che vorrei dire è che quando andrà in pensione da calciatore, sarà un giorno diverso". Incalzato sul tema che riguarda il futuro ritiro dal calcio giocato di CR7 e sulla vita dopo il pallone, José ha spiegato: "Se un giorno lo vedo diventare allenatore? Non so cosa dire. È ancora troppo presto". Mourinho e Cristiano Ronaldo hanno condiviso lo spogliatoio del Real Madrid a cavallo fra il 2010 ed il 2013.

L'annuncio di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha annunciato ieri - giovedì 5 novembre - la fine della sua avventura con la nazionale portoghese. Il fuoriclasse ha condiviso un video sui propri canali social per comunicare la decisione di non vestire più la maglia del Portogallo, chiudendo uno dei capitoli più importanti nella storia del calcio.