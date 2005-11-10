Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Mbappé caso politico, la diplomazia cinese: "Incidente difficile da digerire per il nostro popolo"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 13:42Calcio estero
06.11.2026 13:42Calcio estero
Fonti preferite
L'attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, resta al centro delle polemiche in Cina dopo aver definito Mao Zedong "un dittatore".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ne sarà già pentito visto il caos scatenato da una sua battuta contenuta in un video circolato in rete in cui definiva Mao Zedong un "dittatore". Il francese ha continuato a giocare e segnare a Racing Santander ed AEK Atene, nonostante lontano da Madrid, dalle parti della Cina, impazzi la polemica scatenata dopo le sue dichiarazioni a margine della cerimonia del Pallone d'Oro.

Secondo la stampa spagnola, La Liga si sta attivando per tutelare gli accordi commerciali legati ai diritti televisivi internazionali, messi a rischio dalla decisione del canale CCTV di sospendere le trasmissioni del campionato spagnolo.

Interviene la politica cinese nel caso Mbappé

La situazione ha coinvolto anche il Real Madrid, che ha pubblicato un comunicato di scuse per rassicurare i propri sostenitori asiatici dopo che i profili social del calciatore francese sono stati bloccati. Nel corso del Forum di Salamanca, l'ambasciatore cinese in Spagna Yao Jing ha dichiarato all'agenzia EFE che sono in corso interlocuzioni informali con i vertici del campionato spagnolo e della società madrilena.

Queste le parole dell'ambasciatore: "Non ci sono negoziati, ma scambi di idee, basati su una comprensione reciproca. Questo sfortunato incidente ha colpito la sensibilità di molte persone in Cina, che ora devono digerire la situazione attuale". Sulla stessa linea si è espresso anche il funzionario diplomatico Xie Tianyu, che ha ribadito la delicatezza della vicenda sottolineando: "Ci vuole tempo, il popolo cinese ha bisogno di tempo per digerire tutto questo, non è un argomento facile per noi, ed è un club che conta molti tifosi e che è molto apprezzato in Cina".

Articoli correlati

Immagine news 1
Il CTA sconfessa l'arbitro di Racing-Real: "Il rigore di Prati su Mbappé non c'era"
Immagine news 2
Capello: "Ho detto a Mbappé: facile giocare contro la difesa del Barça". La sua risposta
Immagine news 3
L'incredibile statistica di Mbappé: a segno contro tutte le squadre affrontate nella Liga

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
14:56 Calcio estero
Cristiano Ronaldo, il ct del Portogallo: "Colpa mia? No, forse ho accelerato i tempi"
Immagine news 2
14:27 Calcio estero
Rasfhord esalta Yamal, ma precisa: "Non vedremo mai più uno come Messi"
Immagine news 3
13:42 Calcio estero
Mbappé caso politico, la diplomazia cinese: "Incidente difficile da digerire per il nostro popolo"
Immagine news 4
12:56 Calcio estero
Mourinho avverte Vinicius: "Non danneggio il Real Madrid per favorire lui"
Immagine news 5
11:56 Calcio estero
L'annuncio del PSG: niente Marocco, Hakimi resta a riposare a Parigi durante la sosta
Immagine news 6
11:41 Calcio estero
I convocati dell'Inghilterra per le sfide a Croazia e Spagna: Spence l'unico dalla Serie A
Immagine news 7
11:27 Calcio estero
Klopp convoca Ter Stegen a 34 anni, Khan: "Non c'è più Neuer, non c'è un titolare"
Immagine news 8
11:12 Calcio estero
Mourinho difende Cristiano Ronaldo: "Decisione da rispettare, e io la rispetto"
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 11ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Italia, fuori Calò: è giusto. Lontani-Cassano, i conti tornano. Mancini, ma chi segna?
Immagine top news n.2 Ludi: "La parola scudetto è qualcosa di non associabile al Como in questo momento"
Immagine top news n.3 Il Napoli e un ritiro mal digerito: 7 anni fa fu ammutinamento. E Ancelotti saltò dopo un mese
Immagine top news n.4 Milan, Krosche sarà operativo dall'1 gennaio. Ma potrebbe anticipare il suo arrivo
Immagine top news n.5 Napoli, giocatori infuriati per il ritiro: l'ha voluto Allegri. E De Laurentiis gli ha dato carta bianca
Immagine top news n.6 I numeri premiano Calò, non Mancini: la mancata convocazione in Nazionale fa discutere
Immagine top news n.7 Elezioni FIGC, i programmi di Adriano Galliani e Giovanni Malagò a confronto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A L'Inter pensa a Richards: il difensore del Crystal Palace piace a Chivu. Il punto
Immagine box news Serie A Hojlund non è soddisfatto e l'ha detto chiaramente. Per l'estate c'è già una clausola
Immagine box news Serie A Aquilani: "Domani sarà la prima all'Olimpico da tecnico. Questo non me lo toglie nessuno"
Immagine box news Serie A Torino, Abate: "Da sosta a sosta siamo cambiati: strada giusta, Frosinone non è passo indietro"
Immagine box news Serie A Niente Belgio per De Winter, Van Bommel: "Lo ha deciso lui. Avrà delle conseguenze"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'undicesima giornata di campionato
Serie B
Immagine box news Serie B L'Azerbaigian non perde tempo e brucia l'Italia: il doriano Mezzotero convocato in Nazionale
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "La Serie A è un obiettivo, ma non deve diventare un'ossessione"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Gli episodi ci sono costati punti, dobbiamo imparare"
Immagine box news Serie B Empoli, Andreoletti ritrova il Padova: "Non saremo mai nemici, ma domani saremo avversari"
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "La classifica dell'Empoli non è indicativa. Vogliamo vincere"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Il derby non è una gara normale. Sarebbe da stupidi pensarlo"
Serie C
Immagine box news Serie C Il Benevento premeva per averlo, ma Zanaboni ha preferito brillare nell'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Serie C, da Reggiana-Ostiamare a Latina-Livorno, ecco le gare trasmesse dalla RAI
Immagine box news Serie C Ravenna, già venduti 1.100 biglietti per la sfida con Ronaldinho: pronta la Tribuna R10
Immagine box news Serie C Violenza sessuale di gruppo, tre condanne per gli ex giocatori del Bra
Immagine box news Serie C Serie B e C, tanti giovani convocati in azzurro: le seconde squadre fanno il pieno
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della 13ª: apre l'Union Brescia stasera. Chiude il Bari lunedì
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio